岡山市の予想最高気温(℃) 雨は30日午後8時ごろから降り始め、31日の昼過ぎまで降りそうです。31日は大気の状態が不安定で特に朝の通勤・通学の時間帯は雷雨になる可能性があります。しっかりした大きめの傘を持ち歩くようにしてください。 また雨がやんだ昼過ぎからも風が強い状態が続くのでご注意ください。 今週1週間の天気と気温です。4月1日(水)は朝から雲が広がり、夜に雨が降りそうです。4日(土)も雨が降る時間帯