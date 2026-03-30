名古屋・円頓寺商店街の秀吉像の首を折ったとして書類送検された警察官ら2人が、不起訴となりました。 【写真を見る】商店街の豊臣秀吉像の首を折ったとして書類送検の警察官ら2人 不起訴処分に 名古屋･西区の円頓寺商店街 不起訴となったのは、愛媛県警の男性警部補と名古屋市西区の男性です。 2人は去年8月、円頓寺商店街にある豊臣秀吉像の首を折った器物損壊の疑いで書類送検されましたが、名古屋地検はきょう付で2人を不起