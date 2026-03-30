東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 24750.79（-201.09-0.81%） 中国上海総合指数 3923.29（+9.56+0.24%） 台湾加権指数 32518.16（-594.43-1.80%） 韓国総合株価指数 5277.30（-161.57-2.97%） 豪ＡＳＸ２００指数 8460.97（-55.31-0.65%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 72244.00（-1339.22-1.82%） ３０日のアジア株は総じて下落。中東情勢が一段と悪化するとの警戒感が広がり、ア