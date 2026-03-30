3月30日午前、鶴岡市の民間アパート敷地内で作業中の男性が高所から転落し、重傷を負う労災事故がありました。警察によりますと、30日午前10時55分ごろ、鶴岡市余慶町の民間アパート敷地内で外壁にアンテナを設置する作業をしていた鶴岡市の会社員の男性（72）が約4.2メートル下の地面に転落しました。男性は頸椎骨折や頭部の裂傷などの重傷です。付近で作業していた別の会社の従業員が転落音に気付き、周囲に知