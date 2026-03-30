ドイツ各州のＣＰＩ、３月に水準が急上昇有事発生による輸入コスト高を反映 ドイツ連邦統計局（Destatis）より発表された、ドイツ各州の３月CPIデータは以下の通り。 【前年比】（カッコ内は2月実績） バイエルン州：＋2.8％（前回：＋1.9％） ノルトライン＝ヴェストファーレン州：＋2.7％（前回：＋1.8％） ヘッセン州：＋2.6％（前回：＋2.2％） ザクセン州：＋2.6％（前回：＋1.9％） ブランデンブル