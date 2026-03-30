ユーロ圏１０年債利回り格差仏７４、伊９５ｂｐ引き続き高水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%） ドイツ3.091 フランス3.826（+74） イタリア4.043（+95） スペイン3.624（+53） オランダ3.232（+14） ギリシャ3.983（+89） ポルトガル3.571（+48） ベルギー3.719（+63） オーストリア3.431（+34） アイルランド