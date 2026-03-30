佐々木朗希（c）SANKEI ＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞ ダイヤモンドバックスを相手にした開幕カードを3連勝。ワールドシリーズ3連覇へ向けて最高のスタートを切ったドジャースはこの日からガーディアンズを迎えての交流戦となる。 日本ではあまり話題にならな