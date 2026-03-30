3月30日午前、天童市の果樹畑で作業中だった油圧ショベルから火が出る車両火災があり、油圧ショベル1台が全焼しました。けが人はいませんでした。警察によりますと、30日午前9時55分ごろ、天童市の果樹畑で、作業中の油圧ショベルのエンジンルーム付近から炎が出ているのが見つかりました。油圧ショベルは、畑の所有者から依頼を受けた40代の男性が、果樹を掘り起こしたあと焼却処分を行っていた際に使用していたもので、男