三重県は、南海トラフ巨大地震の被害想定を12年ぶりに見直し、3月30日、公表しました。最悪のケースで死者は最大で5万人、住民の半数以上が死亡すると試算された自治体もあるというのです。 ■巨大地震に備えも…厳しい"被害想定" 熊野灘に面した三重県紀宝町の鵜殿地区、海からほど近い住宅街に2025年8月、津波から住民を守るための避難タワーが建設されました。 避難スペースまでの高