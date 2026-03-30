握手を交わす、北海道余市町の斉藤啓輔町長（中央左）と、ジョージア東部グルジャーニ市の市長（同右）＝28日、グルジャーニ（同市提供・共同）【モスクワ共同】日本有数のワイン用ブドウ産地で知られる北海道余市町と、ワイン発祥の地とされるジョージアの東部グルジャーニ市は28日、友好と協力の発展に関する覚書を締結した。余市町などが30日、発表した。陶製のかめを土中へ埋める伝統的なジョージアのワイン製法の共有を軸に