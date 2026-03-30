京都府南丹市で小学5年生の男の子の行方が分からなくなり、きょうで1週間です。きのう、通学用の黄色のカバンが山の中で見つかりました。警察はきょうも捜索を続けています。警察などによりますと、南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は今月23日の午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。この日、学校では卒業式が行われましたが安達さんは登校しておらず、卒業式が終わ