アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって1か月が過ぎました。トランプ大統領は戦闘停止に向けた交渉について「近く合意できる可能性がある」との認識を示しましたが、事態の行方は不透明なままです。アメリカトランプ大統領「交渉は極めて順調だ」イランとの交渉に関し、このように述べたトランプ大統領。直接的および間接的な交渉を行っているとしたうえで、イラン側について「これまで我々が交渉したことのない新