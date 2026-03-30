高市早苗首相、フランスのマクロン大統領（ロイター＝共同）政府は30日、フランスのマクロン大統領の来日に関する概要を明らかにした。高市早苗首相と4月1日に東京都内で会談し、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強靱化を含む経済安全保障や、エネルギー政策で連携強化を確認する見通し。緊迫する中東情勢を巡っては、事態の早期沈静化の必要性について議論する方向だ。会談の成果を盛り込んだ共同声明を発表する。マクロ