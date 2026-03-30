フジテレビ榎並大二郎（40）、山崎夕貴（38）両アナウンサーが30日、同局系情報番組「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・42）に新キャスターとして初出演した。グレーのスーツ姿の榎並アナは、「始まりました。今日かららこのメンバーでお送りしてまいります」と、朗らかな笑顔で呼びかけた。24年3月以来の同番組復帰。遠藤玲子アナから「榎並アナウンサーもお帰りなさいですね」と振られると、「ただいまでございます。