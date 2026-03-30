日本ハム・細野晴希投手が、本拠地開幕戦となる３１日のロッテ戦（エスコン）に先発する。プロ３年目で回ってきた大役。２０２３年度のドラ１左腕は「そういう試合に投げさせてもらえる。余計にしっかり結果を残さないといけない。とにかくゼロを並べられるように頑張りたい」と力を込めた。エース・伊藤がＷＢＣから帰国してチームに合流後、首脳陣から本拠地開幕での登板を告げられた。「一気に緊張感が高まった感覚があった