来年度から10年間の高岡市政運営の基本的な方針を議論してきた審議会は、人間関係や感情論に左右されない意思決定をしていくべきとしています。これは、新なた高岡市総合計画の基本構想に盛り込まれたもので、総合計画審議会がきょう出町市長に答申しました。基本構想は、人口減少と高齢化が進み、一般会計の歳出に占める社会保障関連の費用が増える中、行政が担ってきた役割や機能を再定義し、多様な主体が引き受ける必要があると