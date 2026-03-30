宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）を３月末で退職する古川聡・宇宙飛行士（６１）が３０日、都内で記者会見し、「全力で走ってきた。新たな挑戦をするため、ＪＡＸＡから卒業する」と決意を語った。今後は宇宙滞在を行った医師としての経験を生かし、大学で人材育成にあたる。古川さんは東京大医学部を卒業後、外科医などを経て、子どものころからのあこがれだった宇宙飛行士の選考に応募。１９９９年に宇宙開発事業団（現・Ｊ