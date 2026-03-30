Hey！Say！JUMPの八乙女光が30日、東京グローブ座で主演舞台「小さな神たちの祭り」の初日を迎えた。内館牧子さんの同名小説が原作で東日本大震災で家族を失った青年が再び前に進む姿を描く。公演のテーマ曲「ソラミチ」を作詞作曲し、「東北のことを考えて書いた。見に来るいろんな方に届けばと、温かい言葉で埋め尽くしました」と込めた思いを話した。八乙女は演じる役について「こんなにダメな人間を演じるのが初めて。な