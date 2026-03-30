平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：45〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年4月のラインナップが解禁された。本日3月30日（月）からスタートするのは――・月曜『教科書で習ったアレ』＜出演：松丸亮吾、松田好花／ゲスト：村上（マヂカルラブリー）、山口綺羅（Girls2）＞・火曜『永野と見る怖いネタ』＜MC：永野＞・水曜『ワンチャンチャ