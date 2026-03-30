【「ジャドウ・シーズン」1巻「呪殺聖女は愛を知らない」1巻】 3月30日発売 価格：各880円 「呪殺聖女は愛を知らない」（C）まきの めめ / ヒーローズ 【拡大画像へ】 ヒーローズは「HERO'S Web」にて連載しているマンガ「ジャドウ・シーズン」と「呪殺聖女は愛を知らない」それぞれの1巻を3月30日に発売した。価格は各880円。 「ジャドウ