3月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツは、敵地スムージーキング・センターでニューオーリンズ・ペリカンズを134－102で下し、2連勝とした。 この日のロケッツは、アルペレン・シェングンが5本の3ポイントシュートを沈めてゲームハイの36得点に13リバウンド7アシスト3スティール3ブロックの大活躍。さらにケビン・デュラントが20得