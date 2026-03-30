追加招集ながらスコットランド戦の終盤に右CBでピッチに立った日本代表DF橋岡大樹(ゲント)。投入された直後にはヒヤリとする場面もあったが、まずは出場機会を得られたことが次を見据えるエネルギーとなっている。イングランド戦に向けても徐々に戦いのイメージを固めており、「経験をしに行くというよりも、チームとしてワールドカップでどう戦っていくかという部分での(戦術)理解や、どういうふうに戦うかを共有しながら勝てれ