静かな口調の奥に野心をたぎらせた。28日のスコットランド戦をベンチから見ていた日本代表MF佐野海舟(マインツ)がイングランド戦に向けた29日の初練習後、メディアの取材に応じ、「相手に対してどういう動きを自分がすればいいのか。チームがどういう動きをすればいいのか。それをしっかり整理して、その中で自分がどうやっていくのかにフォーカスしたい」と力を込めた。ブンデスリーガでプレーするようになって2年。この間、