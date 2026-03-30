イングランドサッカー協会(FA)は29日、31日にウェンブリースタジアム(9万人収容)で開催されるイングランド代表対日本代表のチケットが完売したことを発表した。イングランドは27日に同会場でウルグアイと対戦。後半36分にDFベン・ホワイトの得点で先制しながらも、45+4分に同点ゴールを献上し、1-1のドロー。日本は28日にハムデン・パーク(スコットランド)でスコットランド代表と対戦し、後半39分に生まれたMF伊東純也の決勝点