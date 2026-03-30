山形県内で火災が相次いでいます。天童市ではけさ住宅が焼け高齢の夫婦が病院に運ばれています。窓から炎が噴き出し、家を包み込んでいます。 【写真を見る】火災相次ぐ天童市の住宅が全焼、果樹畑では油圧ショベルから出火「想像以上に燃えてしまった」（山形） 消防などによりますときょう午前６時半ごろ、天童市長岡で「一般住宅の１階から黒煙が出ている」などと１１９番通報がありました。 火が出たのは、男性（７７）の