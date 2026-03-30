【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月から開催されてきたNiziUの全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』が、3月28・29日に行われた福岡・北九州メッセ公演にてファイナルを迎えた。 ■新曲「Too Badなど全25曲を披露 全国5都市12公演で実施された今回のツアーは、5度目となる全国ツアー。2025年9月から11月にかけて全国21都市23会場32公演という、キャリア史上最多公