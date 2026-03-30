【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletが2月13・14日に開催した日本武道館公演『Ray of Water』が映像作品化、6月17日に『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』としてBlu-rayとDVDでリリースされる。 ■“水”と“ダンス”を取り入れたあらたな表現に挑戦 本作は2月13・14日に開催された日本武道館公演『Ray of Water』の模様を収録。 活動再開後、初の大舞台となった本公演では、milet自身初となる