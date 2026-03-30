【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』より、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。 ■BE:FIRSはヘッドライナーとして出演 BE:FIRSTは、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』において、3日間開催の最終日のヘッドライナーとして出演。 セットリストの最後にライブ初