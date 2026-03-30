日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 27137( 23920) 9月限13(13) TOPIX先物 6月限 34004( 32253) 9月限11(11) 日経225ミニ 4月限 29817( 1381