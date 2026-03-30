広島市とJR西日本が、新アリーナの建設構想を含む広島のにぎわい創出に向けた連携協定を結びました。連携協定を結んだ広島市とJR西日本が目指すのは、公共交通を軸としたまちづくりです。市の発展と賑わいの創出を狙います。協定には、広島駅北口のJR所有地に建設が構想されている新アリーナ実現に向け、連携していくことも盛り込まれています。プロバスケットボール・広島ドラゴンフライズの本拠地としての