日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 29(29) SBI証券 22( 8) 楽天証券 7( 5) 松井証券 2( 2) 三菱UF