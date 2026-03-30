日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 82(82) ゴールドマン証券30(30) SBI証券 37(23) BNPパリバ証券 23(23)