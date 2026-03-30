日経平均株価 始値52054.68 高値52054.68 安値50566.99 大引け51885.85(前日比 -1487.22 、 -2.79％ ) 売買高29億241万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆9080億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅安で3日続落、一時2800円の急落場面も ２．中東情勢の一段の緊迫化受け、前週末の米株急落