自動車メーカー・マツダの2月の国内生産台数は、欧米向けの新型SUVの生産が本格化し、2か月ぶりのプラスです。2月、マツダが国内で生産した車の台数はおよそ6万7000台で、2025年の同じ時期に比べ12パーセント増えました。プラスとなったのは2か月ぶりで、アメリカやヨーロッパ向けの新型「CX-5」の本格的な生産が始まったことが主な要因です。2025年度の生産は計画通り、70万台を上回る見通しです。