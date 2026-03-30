大阪6月限 日経225先物52050-830（-1.56％） TOPIX先物3555.0-45.0（-1.26％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比830円安の5万2050円で取引を終了。寄り付きは5万0980円とシカゴ日経平均先物（5万1385円）を下回り、節目の5万1000円を割り込んで始まった。現物の寄り付き直後には5万0480円まで売られ、3月23日につけた直近安値（5万0430円）に迫る場面もみられた。