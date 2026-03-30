2026年夏、国内で初めて、工学分野に特化した外国の大学の日本校が広島に誕生します。広島大学のキャンパス内で8月の開校を目指しているのが、アメリカの「アイダホ大学広島キャンパス」です。3月30日、開校に先立ち、両大学の学長が看板の除幕式に参加しました。■広島大学越智光夫 学長「これまで以上にグローバルな世界で活躍できる学生を育てたい。」アイダホ大学は、全米の中で上位5％に入るほど研究レベルが高