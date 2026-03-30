JR東日本が導入を検討している顔認証で通ることができる改札機の実証実験が31日で終了します。利用者からは、終了を惜しむ声が上がっています。 実証実験は、2025年11月から上越新幹線の新潟と長岡間で始まりました。約500人がモニターとして登録、事前に顔とSuicaをひもづけることで顔認証により改札を通過することができます。 ■長岡から通勤 30代 「手ぶらで行けるので便利ですし、継続してもらえたらありがたい