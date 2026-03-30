多くの地点で2026年一番の暖かさとなるなか、広島でも桜の満開が発表されました。お花見は経済的な効果ももたらしています。■宮脇レポート「これが今の広島市内の桜です。きれいに咲き誇っています。」広島市の平和公園では、元安川沿いの桜が見頃を迎えています。広島市中区の最高気温は2026年一番となる23.1℃。広島では30日、平年より4日早くサクラの満開が発表されました。■訪れた人「きのうも来ていてきのうより