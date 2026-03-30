4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）がおくるラブサスペンスコメディー。新たに、小出恵介のゲスト出演が決定！映画「パッチギ！」、ドラマ「ごくせん」「のだめカンタービレ」「ROOKIES」「JIN―仁―」「梅ちゃん先生」など数々の代表作をもつ実