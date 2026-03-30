天皇陛下はきょう（30日）午後、来日しているインドネシアのプラボウォ大統領と皇居・宮殿で懇談し、その後、昼食会を催されました。宮内庁によりますと、陛下は、2023年に両陛下でインドネシアを公式訪問した際に日本語学習者らと交流したことに触れ、「両国の懸け橋になっていただきたい」と話されたということです。また、2004年のスマトラ沖地震の被害に対して改めて見舞いの言葉を伝えたほか、東日本大震災でインドネシアから