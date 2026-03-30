新年度予算案の年度内成立に強い意欲を示してきた高市総理。きょう、与党側が断念する意向を野党側に伝え、「大変残念だ」と悔しさを滲ませました。先ほど、参議院本会議で成立した暫定予算。新年度予算案が成立するまでの“つなぎ”です。年度内成立に強い意欲を示し続けていた高市総理は、きょうも。立憲民主党石垣のり子 参院議員「本予算の年度内成立はもう諦められたんでしょうか」高市総理「国民生活に支障を生じさせ