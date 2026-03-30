週明け３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１３０６円５１銭（２・７７％）安の４万５８１１円５４銭だった。２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、９割超にあたる３０１銘柄が下落した。日経平均株価（２２５種）の終値は、１４８７円２２銭（２・７９％）安の５万１８８５円８５銭だった。前週末の米株式市場では、中東情勢の先行き不透明感から、主要な株価指数