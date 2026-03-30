SnowMan目黒蓮（29）が30日、都内で行われたキリンビール「晴れ風」の「『新しくなる』発表会」にリモート出演した。米ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2の撮影でカナダに滞在中。「毎日が刺激的。不安もありながら思いきって戦ってます」と近況を話した。登壇した内村光良（61）からはカナダに行く前後に「Youcandoit.」とメッセージをもらい、「それで頑張れてます」と感謝した。巨大モニターに映る目黒の姿を見た内