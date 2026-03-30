記者会見に臨む古川聡宇宙飛行士＝30日午後、東京都千代田区宇宙飛行士の古川聡さん（61）が30日、東京都内で記者会見し、27年勤めた宇宙航空研究開発機構（JAXA）を31日付で退職すると発表した。4月から杏林大医学部の特任教授となる。「若い世代の成長を支えたい。宇宙業界を離れることになるが、いち宇宙ファンとして応援していく」と笑顔で話した。古川さんは消化器外科の医師から飛行士に転じ、2011年と23〜24年の2回、国