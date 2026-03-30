天皇陛下は３０日、皇居・宮殿でインドネシアのプラボウォ・スビアント大統領と会見し、昼食会に臨まれた。陛下は昼食会で２０２３年の同国訪問時に面会した日本語学習者について「両国の架け橋になるよう願っています」と話された。風邪症状があった陛下は宮殿で大統領を見送り後、「治りました」と述べられた。宮内庁によると、陛下は回復され、皇后さまの風邪症状は回復傾向という。