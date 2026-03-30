女優・高島礼子(61)が30日、自身のインスタグラムを更新。似ていると指摘されるという芸能人と、お花見を楽しんだことを報告した。高島は「嬉しいことに周りの皆さんからよく似てると言われてます夏子さんと」と書き出し、演歌歌手の伍代夏子との2ショットを投稿。続けて「何かとご縁があり尊敬する野口聡一さんと」とつづり、元宇宙飛行士の野口聡一氏との2ショットも投稿していた。ハッシュタグに「お花見」と記しており