news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「女児タイヤ直撃…3億円超請求“不正改造車”運転手ら家族提訴」についてお伝えします。◇30日、札幌地裁に向かう男性。男性の娘は、不正改造された車で起きた事故により今も意識が戻っていません。3年前、札幌市内の住宅街で発生した事故。白い軽乗用車の左前のタイヤが外れ、大きく傾いています。およそ140メートル先には、外れたタイヤとみられる黒いものも。事故直前、現場