ボートレース平和島の「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」は３０日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の中野希一（２６＝埼玉）が逃げ快勝。通算２回目の優勝を飾った。優勝戦は枠なりの３対３。カドから伸び節一の宮脇遼太が攻め込むが、広瀬凜の抵抗で不発。中野はしっかり先マイ、バックで早々と独走態勢を固め、そのままゴールを駆け抜けた。ゴールラインでは小さくガッツポーズを決め、喜びをかみ締め