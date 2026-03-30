７月に訪英を予定しているヘンリー王子が、チャールズ国王から一家への「招待状」を熱望しているという。ヘンリー王子の友人たちが証言した。英紙デーリー・メールが３０日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃は７月、バーミンガムで来年開催される「インビクタス・ゲームズ」に向けて、１年間のカウントダウンを開始するイベントに出席するため、英国を訪れる予定とされている。ヘンリー王子はこの機会を利用し、チャールズ国