ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、夏季及び冬季の五輪招致を表明した。同国メディア「スポーツ２４」などが一斉に報じた。プーチン大統領は２９日で創立１１５周年を迎えたロシアオリンピック委員会（ＲＯＣ）に向けて祝意を寄せ、その中で五輪招致についても言及した。「ロシアオリンピック委員会の創立１１５周年を心よりお祝い申し上げます。我が国は国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の創設メンバーであり、１９０